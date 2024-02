Journées du Patrimoine de Pays l’eau utile à tous ! Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, dimanche 23 juin 2024.

Comme les années précédentes, le musée de la Loire participe aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui prend pour thème en 2024 L’eau, utile à tous.

Si aujourd’hui la Loire est avant tout un prodigieux cours d’eau douce vital qui irrigue nos terres et alimente nos nappes phréatiques, elle offre également une réserve de biodiversité sans équivalent tout au long de ses 1 000 km de linéaire. Cette nature protégée et ces paysages pittoresques attirent des visiteurs du monde entier, sur ses rives à vélo ou ses flots en bateau. Son utilité s’avère ainsi primordiale pour le bien-être de l’Homme alors qu’il la redécouvre et après lui avoir pourtant tourné le dos pendant plus d’un siècle. Il n’en a pas toujours été ainsi, avez-vous une idée de la place qu’occupait le fleuve dans la vie de nos ancêtres, savez-vous combien d’activités essentielles au développement ou au fonctionnement de nos villes étaient liées à sa présence ?

Au cours d’une visite commentée, le musée de la Loire vous propose de remonter le temps jusqu’à une époque pas si lointaine où la Loire était le fleuve le plus navigué de France. L’immense majorité des marchandises y étaient alors transportées contribuant à l’essor de l’économie des villes riveraines. Dans les collections du musée, peintures, gravures, photographies et céramiques portent encore le témoignage d’une multitude de métiers aujourd’hui disparus ou raréfiés. Ainsi, marinier, haleur, baliseur, passeur, tireur de sable, pêcheur professionnel, laveuse, meunier ou forgeron reprendront vie quelques instants devant vous. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 11:30:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

