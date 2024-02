Journées du patrimoine 2024 aux Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse, samedi 21 septembre 2024.

Journées du patrimoine 2024 aux Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

L‘association des Carrières de La Lie et le Groupement Archéologique du Mâconnais s’associent pour valoriser ce site riche d’un patrimoine historique remarquable. Les visiteurs pourront découvrir ces carrières qui, de la période gallo-romaine au Moyen Âge, ont fourni la région mâconnaise en blocs pour la construction, la sculpture, et la réalisation de centaines de sarcophages. Visite guidée autour de reconstitution d’une tuilerie gallo-romaine au sud des carrières. Un sentier vous permettra aussi de parcourir des milieux très variés comme la pelouse calcaire, la pinède et la mare forestière. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:30:00

fin : 2024-09-22 17:00:00

Route des Pérelles Les Carrières de La Lie

La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté carrieres.lalie@laposte.net

