Journées d’Histoire régionale – 6 & 7 avril 2024 Centre des Congrès Val Expo Sainte-Marie-aux-Mines, samedi 6 avril 2024.

Journées d’Histoire régionale – 6 & 7 avril 2024 Les 18e JHR se dérouleront les samedi 6 et dimanche 7 avril de 14h à 18h, au centre des Congrès Val Expo et au théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines (68), sur le thème de l’industrie et de l’artisanat. 6 et 7 avril Centre des Congrès Val Expo Entrée libre pour l’ensemble des animations du week-end. Certaines animations nécessitent une inscription préalable.

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Organisées par le Comité d’Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, ces journées ont pour but de faire connaître au plus grand nombre les richesses historiques et patrimoniales locales.

Cette année, ces journées s’intéresseront à l’artisanat et l’industrie à travers les hommes, les savoir-faire et leur transmission, les filières spécifiques à nos territoires qui en ont transformé l’aménagement, la mémoire ouvrière et l’organisation sociale liée au travail.

Cet événement rassemblera plus de 90 structures de l’Histoire et du patrimoine venues de tout le Grand Est, associatives ou institutionnelles, qui présenteront des expositions, des animations, des ateliers, des spectacles et des conférences.

Centre des Congrès Val Expo 5 rue kroeber imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Échery Haut-Rhin Grand Est

