Journée vendanges au château Monconseil Gazin en Blaye Côtes de Bordeaux Château Monconseil Gazin Plassac, samedi 21 septembre 2024.

Journée vendanges au château Monconseil Gazin en Blaye Côtes de Bordeaux Château Monconseil Gazin Plassac Gironde

Vis ma vie de vigneron au Château Monconseil-Gazin !

Dans les vignes puis dans le chai, vendangez, dégustez et partagez avec le vigneron et l’équipe du château, cette étape intense que sont les vendanges ! Venez en famille, entre amis, participer à un moment de convivialité et de découverte :

PROGRAMME DE LA JOURNEE

– 10h Accueil des participants au domaine autour d’un café +viennoiseries

– Présentation de la propriété (historique, appellation, cépages, travaux de la vigne)

– 10h30 Vendanges (Distribution sécateurs et paniers, coupe du raisin, portage de la hotte…)

– 12h30 Dégustation de vin nouveau (bourru), apéritif

Déjeuner Traiteur : Entrée, Plat, Fromage et Dessert accompagnés des vins du château

– 14h30 Atelier table de tri, visite du cuvier, explications des fermentations, des remontages, visite du chai à barriques

– 16h00 Fin

Réservation conseillée avant le 13 septembre

Château Monconseil Gazin 15 route de Compostelle

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine chateau@monconseilgazin.com

