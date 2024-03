JOURNÉE SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA SNSM La Bernerie-en-Retz, samedi 13 avril 2024.

JOURNÉE SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA SNSM La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Embarquez pour une journée de solidarité pour la SNSM ! Pour que l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes

​

Rejoignez-nous pour cette journée de soutien à la SNSM. Une centaine de bénévoles s’engage pour cette journée inoubliable à l’initiative de l’Ancrage Gourmand et de la Ville de La Bernerie-en-Retz

Rendez-vous dès le matin pour participer aux différentes marches des randonnées au choix de 5, 8 et 10 km vous seront proposées. Le rendez-vous est donné à 9h45 au parking de la salle des fêtes.

Toute la journée sous les halles du centre-ville c’est un programme varié pour toute la famille qui vous est proposé

stands de galettes et d’huîtres

balades à poney

brocante de la mer

groupes de musique…



Un dîner spectacle clôturera cette magnifique journée de soutien à la salle des fêtes à 20h avec DANA LUCIANO et EMMANUEL GUIRGUIS

Au menu Cocktail, Rougail de la Mer et Dessert des Isles

Nous sommes à la recherche de dons d’objets en rapport avec la mer pour notre brocante.

Contact 06 77 66 49 98



Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la SNSM de PORNIC PAYS DE RETZ afin de permettre à ces bénévoles à part entière, d’équiper la VEDETTE SN200 en cours de rénovation et d’avoir les moyens financiers d’exercer.



3 excellentes raisons de venir et soutenir la SNSM

La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) est une organisation dédiée à la recherche et au sauvetage en mer. En participant à cette journée de solidarité, vous contribuez directement à soutenir les actions de sauvetage menées par les bénévoles de la SNSM. Votre soutien financier permettra d’assurer la formation, l’équipement et les ressources nécessaires pour secourir les personnes en détresse en mer. En participant, vous devenez un maillon essentiel de la chaîne de solidarité qui sauve des vies.

La SNSM joue également un rôle crucial dans la préservation du patrimoine maritime. En soutenant cette organisation, vous contribuez à maintenir les traditions maritimes et à préserver les savoir-faire liés à la navigation et au sauvetage en mer. La SNSM est un symbole de l’engagement des marins et des bénévoles qui se dévouent pour protéger les côtes françaises. En participant à la journée de solidarité, vous montrez votre attachement à ce patrimoine et votre volonté de le préserver pour les générations futures.

La journée de solidarité pour la SNSM est une occasion de rassembler les individus autour d’une cause commune. En participant à cet événement, vous rejoignez une communauté de personnes engagées et solidaires, partageant les mêmes valeurs de soutien et d’entraide envers ceux qui risquent leur vie en mer. C’est une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de tisser des liens et de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté solidaire. En participant, vous contribuez à créer un monde où la solidarité est une valeur fondamentale.

En résumé, participer à la journée de solidarité pour la SNSM vous permet de sauver des vies en mer, de préserver un patrimoine maritime précieux et de renforcer la solidarité et la cohésion sociale. Votre soutien est essentiel pour assurer la continuité des actions de sauvetage menées par la SNSM.

Alors, on est tous solidaires que l’on soit marin ou pas et on participe en famille ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Les Halles, Grande Plage, Salle Olivier Hureau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lancragegourmand@gmail.com

L’événement JOURNÉE SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA SNSM La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-03-07 par eSPRIT Pays de la Loire