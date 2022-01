Journée Portes Ouvertes spéciales Post-Bac La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Journée Portes Ouvertes spéciales Post-Bac La Seyne-sur-Mer, 2 février 2022, La Seyne-sur-Mer. Journée Portes Ouvertes spéciales Post-Bac Campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer 68 allée des Forges La Seyne-sur-Mer

2022-02-02 13:30:00 13:30:00 – 2022-02-02 Campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer 68 allée des Forges

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Nos diplômes 100% alternance :

– Bachelor Responsable de Développement Commercial (BAC+3)

– BTS Comptabilité et Gestion (CG)

– BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

– BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) urma.laseyne@cmar-paca.fr +33 4 94 10 26 80 https://www.urma-paca.fr/ Campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer 68 allée des Forges La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer 68 allée des Forges Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer 68 allée des Forges La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Journée Portes Ouvertes spéciales Post-Bac La Seyne-sur-Mer 2022-02-02 was last modified: by Journée Portes Ouvertes spéciales Post-Bac La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 2 février 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var