Journée portes ouvertes La Bataille de Castillon Castillon-la-Bataille, dimanche 28 avril 2024.

Venez sur le site du spectacle de La Bataille de Castillon à Belvès-de-Castillon, découvrir en famille ou entre amis, la préparation du plus grand spectacle de la Nouvelle-Aquitaine.

Au programme de la journée, initiation aux danses médiévales, entraînement au combat avec les soldats, casting de la cavalerie et jeux en bois pour petits et grands.

Café d’accueil offert, prévoyez votre sandwich pour le pique géant du midi.

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer librement aux différents ateliers et pourquoi pas rejoindre la grande famille de L’association Castillon 1453 !

Renseignements au 05 57 40 14 53 / 06 08 05 49 00. .

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 16:00:00

