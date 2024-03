Journée portes ouvertes Rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire, samedi 16 mars 2024.

Le lycée agricole et viticole vous donne rendez-vous pour une journée portes ouvertes. Découvrez les programmes variés en agriculture et viticulture, rencontrez les enseignants et les élèves, explorez les installations modernes, participez à des démonstrations pratiques, informez-vous sur les admissions et les possibilités de stages, testez le simulateur et les casques de réalité virtuelle. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Rue Jean Monnet Lycée Agricole et Viticole

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

