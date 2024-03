Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Windstein, dimanche 19 mai 2024.

En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d’un joli marché de producteurs et d’artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages !

En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d'un joli marché de producteurs et d'artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 22:00:00

Route de Nehwiller

Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est morgane.ball8@gmail.com

L’événement Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Windstein a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte