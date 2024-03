Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église, dimanche 9 juin 2024.

Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

11h 13h exposition de véhicules d’époque.

13h30 15h30 bal populaire animé par Gilles Lebastard.

16h comédie musicale. Memory of Normandy, 20 comédiens, sur l’histoire des civils normands, résistants ou non pendant l’Occupation et en particulier le destin de deux sœurs que la vie à séparer.Spectacle écrit et composé par Elodie Dolley.

19h grand défilé dans les rues. différentes armées et véhicules d’époque.

20h concert pour la Paix avec Free Gospel.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 23:30:00

6 rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin