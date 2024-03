Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église, vendredi 7 juin 2024.

Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

9h 13h concert Historic program. Chorales et fanfares se succéderont pour des déambulations.

10h 13h exposition de véhicules d’époque.

14h15 14h45 démonstration commentée sur les Pathfinders, les parachutistes éclaireurs, reconstitution historique. Animation proposée par le Camp Géronimo.

15h 15h30 démonstration commentée sur les parachutistes et les premiers combats, reconstitution historique. Animation proposée par le Camp Géronimo.

15h45 16h15 démonstration commentée sur les gliders (planeurs), reconstitution historique. Animation proposée par le Camp Géronimo.

15h30 16h30 arrivée des Ducs de Normandie, 160 motos Harley et dépôt de gerbe à la borne 0 (face à la mairie).

16h30 18h30 bourg, exposition de véhicules d’époque.

19h théâtre documentaire le silence des voix qui se sont tues . Lecture de texte sur une projection de documentaire évoquant le Général de Gaulle et le Général Eisenhower.

20h concert de Madeeson & Co, musiciens en tenue d’époque, musiques des années 40-50, jazz, chansons françaises, guinguette et cuivres.

22h concert de Highland Safari, rock celtique avec cornemuses, guitares électriques, reprise de quelques standards écossais et irlandais.

Début : 2024-06-07 09:00:00

fin : 2024-06-07 23:30:00

6 rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

