Journée en l’honneur du Cheval de trait Châteaurenard, dimanche 14 avril 2024.

Il y a quelques années, le cheval de trait était l’auxiliaire indispensable aux hommes pour transporter, tracter, travailler la terre… Mais depuis la mécanisation de l’agriculture, nombreux sont ceux qui ne le connaissent qu’en tant qu’auxiliaire d’apparat pour les fêtes.



Les associations organisatrices des charrettes ont décidé d’instituer « la Journée du cheval de trait. » Les amoureux du cheval de trait se retrouvent au magnifique Vallon de la Roquette afin de voir les chevaux et leurs charretiers pratiquer quelques travaux d’autrefois et admirer ainsi la puissance, la maniabilité et la fidélité de ces chevaux lourds.



Vous pourrez admirer ce compagnon fidèle et travailleur inlassable de nos campagnes lors des différentes épreuves.



Promenades à poney et en calèche offertes de 10h à 12h et de 14h30 à 16h (sous limite des places disponibles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Vallon de la Roquette

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

