Journée découverte du club Dompierre-les-Ormes, 3 février 2022, Dompierre-les-Ormes.

Journée découverte du club Dompierre-les-Ormes

2022-02-03 – 2022-02-03

Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Dompierre-les-Ormes

EUR Journée « Porte ouverte de notre association » pour toutes les personnes de plus de 60 ans qui désirent découvrir et pourquoi pas rejoindre notre club….

Au cours de cet après-midi, détente autour des tables de jeux de cartes, jeux de société, vannerie, discussions et pour ceux qui le désirent, petite marche dans le village. Le verre de l’amitié sera servi avec la dégustation de bugnes. Venez nombreux, vous serez bien accueillis.

sim.734@orange.fr

Dompierre-les-Ormes

