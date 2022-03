Journée de l’artisanat et de l’art Auxon Auxon Catégories d’évènement: Aube

Auxon

Journée de l’artisanat et de l’art Auxon, 22 mai 2022, Auxon. Journée de l’artisanat et de l’art Auxon

2022-05-22 10:00:00 – 2022-03-02

Auxon Aube Auxon Aube Eur Dimanche 22 mai : AUXON – Journée de l’artisanat et de l’art au Domaine du Moulin Blanc, de 10h à 18h. Au programme : présence des représentants d’Artisan messager et maison paysanne de l’aube pour vous faire découvrir les métiers du bâtiment mais aussi de différents artisans qui ont la gentillesse d’effectuer leurs créations devant vous. La salle de réception du Domaine sera aménagée en magnifique galerie d’arts, une chasse au trésor géante sera organisée. Bar et restauration sur place en service continu. Musique et animations. Événement ouvert à tous. Entrée gratuite. Contact : +33 (0)6 77 02 83 38 – moulin.blanc@outlook.fr moulin.blanc@outlook.fr +33 6 77 02 83 38 Dimanche 22 mai : AUXON – Journée de l’artisanat et de l’art au Domaine du Moulin Blanc, de 10h à 18h. Au programme : présence des représentants d’Artisan messager et maison paysanne de l’aube pour vous faire découvrir les métiers du bâtiment mais aussi de différents artisans qui ont la gentillesse d’effectuer leurs créations devant vous. La salle de réception du Domaine sera aménagée en magnifique galerie d’arts, une chasse au trésor géante sera organisée. Bar et restauration sur place en service continu. Musique et animations. Événement ouvert à tous. Entrée gratuite. Contact : +33 (0)6 77 02 83 38 – moulin.blanc@outlook.fr Domaine du Moulin Blanc

Auxon

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Pays d’Othe Armance CDT Aube en ChampagneCDT Aube en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Auxon Autres Lieu Auxon Adresse Ville Auxon lieuville Auxon Departement Aube

Auxon Auxon Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxon/

Journée de l’artisanat et de l’art Auxon 2022-05-22 was last modified: by Journée de l’artisanat et de l’art Auxon Auxon 22 mai 2022 Aube Auxon

Auxon Aube