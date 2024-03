Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais, lundi 3 juin 2024.

Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais Manche

Toute la journée extérieur du musée, exposition HVCA (Histoire Vivante de Cavalerie Allemande) Présentation d’attelages et artillerie allemands. Gratuit.

10h 18h hall d’accueil du musée, séance de dédicace de Maxime Mainguet, journaliste, dédicace son premier roman Heure H dont l’intrigue se situe aux prémices du Débarquement de Normandie. Gratuit.

11h30 -15h extérieur du musée, exposition d’une soixantaine de véhicules militaires US l’association UNIVEM (Union Nationale des collectionneurs de Véhicules Militaires) organise un convoi qui fera étape au musée pendant quelques heures. Gratuit.

17h 19h salle Greenfield, concours de mode civile années 40.Gratuit. Placement libre par ordre d’arrivée.

Tour en Dodge DD-DAY SPECIAL au départ du musée. A bord d’un véhicule militaire ancien datant des années 40, notre chauffeur vous emmène pour un parcours spécial en lien avec le DDAY. C’est un tour commenté durant lequel le guide/chauffeur vous raconte l’histoire et les lieux.

Tarif 44€/pers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 09:30:00

fin : 2024-06-03 21:00:00

Rue de la Fourchette-Saint-Pellerin

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

L’événement Journée au Normandy Victory Museum Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Baie du Cotentin