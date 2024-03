Jour J Mental + Epais café Théodore Trédrez-Locquémeau, jeudi 28 mars 2024.

Jour J Mental + Epais Ça va piétiner ! Jeudi 28 mars, 21h30 café Théodore 5 euros

JOUR J MENTAL :

A la suite du split d’Enob, Yakoo Desbois (voix, guitare) et Nicolas Moulin (guitare) avaient encore beaucoup à brûler et, rejoints par le batteur Jeremy Chinour (ex-Radiant), ils ont à Pantin au printemps 2022 enfilé le bleu de chauffe pour enregistrer un premier album incandescent, Faire la Secte.

Dans un registre cold noise parfois bruitiste mais toujours sur le fil du rasoir, porté par un chant en français dont la colère glaciale – entre déclamation et hurlements – scande des textes atrabilaires, le trio Jour J Mental prend un plaisir contagieux à malaxer distorsions, stridences, larsens, sans pour autant perdre le fil de ses louables intentions soniques, grâce à une rythmique vissée au sol(…). Utiliser la réverbération comme un instrument à part entière, laisser filer les mots et les notes, faire, non pas du silence, mais bien de la possibilité du silence, un allié. Tour de force. » 10 oct 2023, Alix de Stermaria

https://jourjmental.bandcamp.com/album/faire-la-secte

Épais

« Une pluie infernale s’écroula sur la fête étrange, inondant les verres, les creux sur la place, les cheveux, les vêtements, éteignant les feux. On glissait sur le sol jusqu’à se mettre à l’abri, nous nous blessâmes sur des pierres impossibles à distinguer dans la colère de cette boue. La pluie frappait le sol avec une rage assourdissante et plus personne ne chantait ni ne pleurait ni ne parlait ni rien. C’est dans ce faux silence que quelque chose attira mon attention : un enfant, au centre de la place, était resté assis à lire un cahier plein de couleurs. Alors complètement à découvert, la pluie ne semblait pas le gêner, en fait il était toujours sec. Ses cheveux, ses vêtements, sa peau, ses chaussures, son cahier : secs, pas une éclaboussure ! Une vieille dame me dit : » Nous essayons d’éviter les gouttes, lui il a appris à la pluie comment l’éviter. »

