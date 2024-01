JOSEPH KAMEL LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, vendredi 22 novembre 2024.

Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interpre`te franco-e´gyptien de 27 ans. Dans la ligne´e de ses ai^ne´s de la Nouvelle Sce`ne Franc¸aise (Ben Mazue´, Jeremy Fre´rot, Grand Corps Malade), sa musique est a` l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante. Il s’est notamment fait remarquer lors de l’e´mission The Artist sur France 2, en premie`re partie des Ze´niths de Julien Dore´ et dans la se´lection radar Spotify 2023. Son premier album Miroirs sort le 27 octobre 2023, emmene´ par son single Celui qui part, top 20 des radios franc¸aises.Avec sa voix singulie`re, Joseph de´voile en chanson sa re´alite´, ses e´motions et nous plonge dans ses souvenirs. De Caen a` la fourmilie`re du Caire, se de´voilent, dans un de´sordre organise´, les ruptures et les questions qui rythment sa vie, dans un album qui refle`te les relations humaines ve´cues ou observe´es par l’artiste.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-11-22 à 20:30

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69