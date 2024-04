Job d’été 2024 du Bassin Auterivain salle Astrugue 31190 AUTERIVE Auterive, mercredi 24 avril 2024.

Job d’été 2024 du Bassin Auterivain Le service emploi de la CCBA propose un forum jobs d’été le 24 avril de 14h à 17h pour les opportunités saisonnières. RDV à la salle Astrugue à Auterive. Entrée libre. Mercredi 24 avril, 14h00 salle Astrugue 31190 AUTERIVE Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T17:00:00+02:00

A propos des jobs d’été

Pour préparer l’été, les recruteurs locaux vous donnent rendez-vous le mercredi 24 avril de 14h à 17h pour saisir toutes les opportunités professionnelles des emplois saisonniers.

De nombreuses offres sont à pourvoir sur des postes, dans différents secteurs : nettoyage, agriculture, animation enfance / jeunesse, restauration et bien plus encore…

Organisé par le service emploi de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA), l’objectif de cette rencontre est de faciliter la mise en relation entre l’employeur et les profils des candidats, accompagner les chercheurs d’emploi et notamment les jeunes dans leurs choix professionnels, communiquer sur les offres d’emploi d’été à pourvoir et renforcer les opportunités des partenaires.

Les partenaires

Pôle Emploi

La Mission Locale Antenne Carbonne / Auterive

Le déroulement :

Ne pas oublier de prendre son CV

Entrée libre et gratuite

Sans rendez-vous

Recrutement sur tous les métiers saisonniers

Les atouts de ce forum

De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir à proximité de chez vous

Accès facile et rapide au sud de Toulouse, dans le Bassin Auterivain

Des enseignes connues viennent à vous

Cherchez un nouvel emploi à proximité de chez vous !

Localisé à moins de 30 min de Toulouse, dans le Bassin Auterivain, cet événement se déroulera à la salle Astrugue à Auterive, au-dessus de la salle de cinéma.

Préparez vos CV !

+ d’infos ? 05 61 50 99 00

Consultez le site internet de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain.

salle Astrugue 31190 AUTERIVE 5 bis place du 8 mai 1945 31190 auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ccba31.fr »}]

