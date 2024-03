Job Connect Les ateliers des Capucins Brest, jeudi 11 avril 2024.

Job Connect Une écosystème mobilisé pour présenter la diversité des métiers dans la tech Jeudi 11 avril, 09h30 Les ateliers des Capucins

Début : 2024-04-11T09:30:00+02:00 – 2024-04-11T17:30:00+02:00

ADN Ouest et la French Tech Brest+ co-organisent un événement local dédié à l’emploi et la formation dans l’ouest breton.

Il s’agit d’une action collective inédite qui a pour but de mobiliser l’écosyse numérique, valoriser la diversité des métiers dans le numérique, rtèmendre visible les opportunités d’emploi, et faciliter les recrutements. C’est également la volonté de mettre plus en valeur nos startups innovantes, présentes sur le territoire.

Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne