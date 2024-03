Jeux participatifs Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mercredi 29 mai 2024.

Jeux participatifs Atelier jeux. Faites nous découvrir votre jeu de société préféré et apportez-le à la médiathèque pour de belles parties en perspective ! Mercredi 29 mai, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription.

↓ Programme semestriel des ateliers

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier jeux.

Jitka Svetnickova