Jeux Olympiques 2024 Relais de la flamme olympique Vernon, samedi 6 juillet 2024.

Jeux Olympiques 2024 Relais de la flamme olympique Vernon Eure

Depuis le 25 novembre 2020, la Ville a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Une distinction qui récompense l’engagement de la ville en faveur du sport et qui l’inscrit dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 à Paris.

Vendredi 23 juin 2023 , le comité d’organisation Paris 2024 a dévoilé les différents parcours de la Flamme Olympique. La ville de Vernon accueillera le relais de la flamme de Paris 2024, le samedi 6 juillet 2024. Sous réserve de modifications, avant fin 2023, le coup d’envoi sera donné de l’Avenue de Rouen et se terminera sur la Place de la République après presque 6 km de parcours.

Ce choix est l’aboutissement du travail co-piloté par Paris 2024, le Département de l’Eure et Vernon. La Ville fait donc partie des 64 territoires engagés. C’est l’opportunité d’éclairer la beauté, la diversité, les paysages et le patrimoine de notre commune Euroise.

Le Relais de la Flamme est un événement unique qui distingue les Jeux de tout autre évènement sportif à travers le monde. Dans son héritage, le passage de la flamme représente le symbole d’un message positif et enthousiaste qui nous rappelle l’arrivée imminente des Jeux Olympiques. C’est l’occasion pour Vernon d’être associé à cette symbolique. À travers ce moment exceptionnel, les Vernonnais pourront participer de manière exceptionnelle à cette grande fête historique.

Le Relais sera fait de petites et de grandes histoires humaines la rencontre de toutes celles et ceux qui se retrouveront pour voir passer la Flamme, et celles des 28 éclaireurs, connus ou non, qui auront l’honneur de la porter sur Vernon. La Ville aura le plaisir de sélectionner 6 porteurs selon les conditions de sélection la parité, l’inclusion de personnes en situation de handicap et la représentation de toutes les générations. Les dossiers devront être transmis au comité olympique avant le 15 septembre prochain.

C’est une fois encore la mobilisation commune des services municipaux et notamment l’accompagnement de Paris 2024 dans ce projet, que je souhaite mettre en avant. Je remercie, d’ores et déjà, l’ensemble des agents et bénévoles pour leur implication dans l’organisation de cet événement. C’est grâce à eux, que Vernon scintillera à la lumière de la Flamme. Nous avons hâte d’y être ! exprime François Ouzilleau, Maire de Vernon.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Avenue de Rouen

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Jeux Olympiques 2024 Relais de la flamme olympique Vernon a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération