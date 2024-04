Jeux de société Saint-Christophe-sur-le-Nais, mercredi 2 octobre 2024.

Jeux de société Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Dans le cadre du festival et si on en parlait , thème le corps Jeux divers : Twister, Docteur Maboul, Pyjamask…

Dans le cadre du festival et si on en parlait , thème le corps Jeux divers : Twister, Docteur Maboul, Pyjamask… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-02 16:00:00

fin : 2024-10-02 18:00:00

32 Rue du Val-Joyeux

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibli-st.christophe@orange.fr

L’événement Jeux de société Saint-Christophe-sur-le-Nais a été mis à jour le 2024-04-10 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan