Jeux de société CAC Jean Glavany Maubourguet, mercredi 14 février 2024.

Jeux de société CAC Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Les jeux de société offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, où les rires fusent et les esprits s’animent autour d’une table bien garnie. Qu’ils soient classiques ou modernes, ils ont ce pouvoir de rassembler les gens de tous âges et de toutes origines. Que ce soit pour des moments de stratégie intense, des éclats de rire spontanés ou des compétitions amicales, chaque partie révèle une nouvelle dynamique entre les joueurs.

Venez découvrir et participer à des jeux de société pour tout âge à la médiathèque !

Rendez-vous mensuel à partir de 6 ans, inscription conseillée.

Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 16:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00

CAC Jean Glavany Allées Larbanes

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr

