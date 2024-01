Jeudi de l’actualité : repenser les générations Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur inscription à partir du 4 mars sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Discussion autour des différents âges de la vie, de la jeunesse à la vieillesse et de la place sociale des générations avec Yaëlle Amsellem-Mainguy

Génération Y ou Z, baby-boomer, jeunes, vieux, séniors,

troisième, quatrième âge … il existe de nombreuses expressions pour situer les

personnes en fonction de leur âge, de leur génération. Aux générations sont

souvent associées des caractéristiques voire des stéréotypes souvent plus liés

à l’époque qu’aux différentes générations. Par exemple l’âge d’un Premier

ministre comme celui d’une militante internationale pour le climat sont mis en

avant pour des raisons positives ou négatives. Mais que disent ces imaginaires

associés à l’âge sur nos manières de considérer la vie humaine, l’expérience

comme l’avenir ?

Discutons ensemble des différents âges de la vie

et des rapports entre générations avec Yaëlle Amsellem-Mainguy. Le plateau sera composé d’une autre personne invitée qui reste à déterminer.





Yaëlle Amsellem-Mainguy est sociologue, chargée d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et membre du Centre d’études et de recherches sur les liens sociaux (CERLIS). Elle est notamment l’autrice du livre Les filles du coin : Vivre et grandir en milieu rural publié par Les presses de SciencesPo en 2021.

Jeudi 4 avril 2024 à 19h



Auditorium (niveau -1)

Public ado-adulte

Sur inscription à partir du 4 mars sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Philippe Brault / Agence VU – Les presses de SciencesPo