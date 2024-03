JEUDI DE LA CULTURE LIONS D’OR Salons du Haut Château Essey-lès-Nancy, jeudi 4 avril 2024.

JEUDI DE LA CULTURE LIONS D’OR Salons du Haut Château Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre des Jeudis de la culture, le groupe Les Lions d’Or se produira dans les salons du Haut-Château. Composé de Guillaume et Florence, réunis par leur passion pour la musique, le groupe mêle guitare et voix dans un duo acoustique jeune et dynamique. À travers un répertoire pop-rock français et anglais, les artistes vous feront découvrir leur univers dans un concert qui vous fera voyager à travers les chansons les plus connues de toutes les générations.

réservation obligatoire par téléphone (portable)Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04 21:30:00

Salons du Haut Château 27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

