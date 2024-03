JEU DE PISTE « LES GARDIENS DE LA SEVRE NANTAISE » DANS CLISSON Clisson, dimanche 28 avril 2024.

Jeu de piste pour les enfants du 20 avril au 11 mai Les gardiens de la Sèvre Nantaise . (Jeu non disponible les lundis )

Hey les petits aventuriers, venez vite ! La Sèvre Nantaise a un secret et elle a besoin de vous. Il y a quelque chose d’étrange qui la dérange. Quelque chose de très bizarre perturbe sa douce tranquillité, et seuls les plus courageux peuvent découvrir ce secret. À Clisson, partez à la chasse aux indices, décodez les messages cachés et aidez les gardiens à protéger notre belle rivière. Alors, vous êtes prêts pour l’aventure ? |

Départ de l’accueil touristique, place du Minage à Clisson |

Durée Environ 1h/1h30. |

Tarif 6 € par enfant (gratuit pour les accompagnants). |

Un jeu disponible pour les 5-12 ans. |

Réservez en ligne sur cette actualité ! 6 6 EUR.

Place du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

