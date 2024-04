Jeu de piste en famille Néant-sur-Yvel, jeudi 25 avril 2024.

Jeu de piste en famille Néant-sur-Yvel Morbihan

Venez découvrir la magie de la lande et du site mégalithique ! Vous devrez résoudre des énigmes pour retrouver votre chemin et découvrir les lieux. Une animation ludique pour vous dévoiler toutes les facettes de la faune et la flore présentes sur le site.

Cette animation est proposée par le CPIE et le département dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

Jardin aux moines

Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne contact@cpie-broceliande.fr

L’événement Jeu de piste en famille Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2024-03-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande