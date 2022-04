Jeu de piste en famille Loyat Loyat Catégories d’évènement: Loyat

Loyat Morbihan Loyat Venez découvrir les richesses d’une petit coin de verdure tout proche de Ploërmel. Histoires, jeux, activités scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de l’eau. De 14h30 à 17h

Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan.

Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande

