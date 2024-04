Jeu de piste Animaux des bois et du bocage (spécial familles) Hambye, mardi 13 août 2024.

Jeu de piste Animaux des bois et du bocage (spécial familles) Hambye Manche

Lors d’un parcours en famille, vous serez amené à répondre à des questions vous permettant d’en apprendre un peu plus sur les animaux qui peuplent le bocage et le bois autour de l’abbaye. Le guide nature sera à votre écoute à la fin du jeu pour échanger avec vous sur vos découvertes. Départ échelonné entre 14h30 et 15h30. Gratuit. Prévoir chaussures de rando. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS Abords de l’abbaye de Hambye. Inscription obligatoire CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 14:30:00

fin : 2024-08-13 17:30:00

7 rue de l’abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie

