Jérôme Zonder musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, samedi 1 juin 2024.

Du samedi 01 juin 2024 au dimanche 27 octobre 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Accès libre à la Galerie contemporaine du mahJ

L’œuvre graphique de Jérôme Zonder est virtuose et multiple, au diapason de son regard nourri tant par le flux infini de la culture populaire (bande dessinée, cinéma, presse, télévision et réseaux sociaux) que par les grandes figures de l’histoire de l’art occidental. Dans cet océan iconographique et stylistique, l’artiste pêche formes, figures et rythmes. Son dessin est « étendu », ne se cantonnant pas aux frontières traditionnelles de la feuille.

Nuit blanche 2024

Pour le mahJ, Jérôme Zonder a imaginé une installation qui se déploie au sol et sur les murs de la galerie contemporaine. Il propose au visiteur de déambuler à l’intérieur même de l’œuvre, vaste plateau de jeu à parcourir case après case, avant d’être enfermé dans un cycle sans fin au milieu des images.

Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2001, Jérôme Zonder développe depuis plus de vingt ans une œuvre centrée sur la pratique constamment réinventée du dessin. Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles remarquées comme « Fatum » à la Maison rouge en 2015, « The Dancing Room » au musée Tinguely à Bâle en 2017, et plus récemment « Joyeuse Apocalypse ! » au Casino Luxembourg en 2023.

musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/jerome-zonder-30906 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/

Adagp, Paris, 2024 : Jérôme Zonder Jérôme Zonder Les fruits du dessin 2018