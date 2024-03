JEP 2024 Visite du cœur historique de Saint-Gondon Saint-Gondon, dimanche 15 septembre 2024.

JEP 2024 Visite du cœur historique de Saint-Gondon Saint-Gondon Loiret

JEP 2024- Visite du cœur historique de Saint-Gondon

St-Gondon vous propose une visite complète du coeur historique de son village, commentée et entièrement gratuite pour en apprendre plus sur ce vilage labellisé Village de Caractère du Loiret .

DIMANCHE |

Balade à pied des principaux sites comme :

la Motte féodale, datant de la fin du XIe siècle, la Maison de Justice, datant de 1584,

la Fontaine du Bon St-Gondon , datant de 1880,

et enfin la Maison Pan de Bois , datant du XVe / XVIIe siècle.

Rendez-vous à la place de la Mairie de St-Gondon EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15

fin : 2024-09-15

10 rue de Gien

Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire st-gondon.p.h@orange.fr

L’événement JEP 2024 Visite du cœur historique de Saint-Gondon Saint-Gondon a été mis à jour le 2024-03-21 par OT GIEN