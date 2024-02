JEMA Plombières-les-Bains, samedi 6 avril 2024.

JEMA Plombières-les-Bains Vosges

Samedi

Plombières, une ville tournée vers l’artisanat d’art

La commune de Plombières-les-Bains, labellisée Petite ville de Caractère et engagée dans le programme de revitalisation Petites villes de Demain , a inscrit dans ses orientations stratégiques le soutien et l’accueil des professionnels des métiers d’art .

L’organisation des JEMA est l’une des composantes de notre projet. Pour la troisième année consécutive, Plombières prépare donc cette manifestation culturelle, économique, touristique, éducative et citoyenne.

Dans cette perspective, nous souhaitons inviter des artisans d’art de notre région à présenter leurs savoir-faire, dans toute leur richesse et leur diversité.

La mairie mettra des salles à disposition, se chargera de coordonner la manifestation et d’organiser la communication.

La transmission au cœur de cette dix-huitième édition des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Les participants pourront, selon leur souhait, exposer leurs créations, faire des démonstrations, animer des ateliers, proposer des conférences, ou imaginer d’autres activités encore.

Nous reconduirons lors de cette édition les ateliers à destination des collégiens des classes de 4ème et 3ème, le vendredi 5 avril, avec des artisans volontaires et des écoles préparant aux métiers d’art.

Ces précieux moments de transmission permettront au jeune public de s’initier aux métiers d’art et de comprendre leurs savoir-faire.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

1 place Beaumarchais

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est

L’événement JEMA Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-09 par OT REMIREMONT