JEMA 2024 Cuir à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge, samedi 6 avril 2024.

JEMA 2024 Cuir à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Calvados

Samedi

Le cuir est présent dans nos vies depuis les hommes préhistoriques. C’est un travail artisanal qui nécessite des connaissances bien précises et un savoir-faire sans faille. Si vous passez par là et que le domaine de l’artisanat du cuir vous fait de l’œil laissez-vous porter par cet articlependant ces 2 jours, je présenterai mes produits, je viens de m’installer à mon compte et j ai hâte de pouvoir découvrir mon nouveau public, et faire découvrir ce fabuleux métier et mon savoir faire.je réalise des pochettes, des portes cartes, des portes monnaies et des porte clés (anti gaspi de matière), j aime associer cette matière à des tissus liberty qui amène de la couleur. A Bientôt alors

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place des Artisans d’art

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie claireberrurierdu14@gmail.com

