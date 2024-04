JEDI AVANT DREDI CHARLOTTE RAMPLING & SONIA WIEDER-ATHERTON SHAKESPEARE/BACH Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte, jeudi 25 avril 2024.

Shakespeare/Bach Charlotte Rampling & Sonia Wieder-Atherton

Par moments, la mémoire refait surface, entraînant avec elle des visages, des prénoms, des fragments d’histoires et des sons. C’est de ce lieu que surgissent les sonnets de Shakespeare, parfois distants, d’une présence saisissante. Ils semblent être adressés à ces visages, ou peut-être que ce sont eux qui nous les murmurent. Pendant ce temps, le violoncelle, à travers les suites de Bach, réveille des pans de mémoire et sculpte le cours du temps.

On ne présente plus Charlotte Rampling. La comédienne britannique, connue pour ses nombreux films, de Luchino Visconti à François Ozon, marque le cinéma par son jeu et son regard magnétiques. Dans le domaine de la musique, Sonia Wieder-Atherton occupe elle aussi une place de choix. La vibrante violoncelliste également compositrice attache une grande importance à la création contemporaine et aux autres arts. En 2013, les deux artistes ont déjà uni leurs talents avec Danses nocturnes, un spectacle mêlant poésie et littérature à travers des suites pour violoncelle de Benjamin Britten et des textes de la poétesse Sylvia Plath. Pour leur deuxième collaboration, c’est William Shakespeare qui rencontre l’univers de Johann Sebastian Bach, les sonnets de l’un faisant écho aux suites pour violoncelle de l’autre.

Pour que jaillisse la lumière d’une rencontre, la rythmique de deux langues, le chant de leurs voix.

Mise en scène et violoncelle Sonia Wieder-Atherton / Voix Charlotte Rampling / Lumières Jean Kalman / Vidéo Quentin Balpe / Conception sonore Alain Français / Création bande son Sonia Wieder-Atherton et Alain FrançaisTraduction en français des Sonnets André Markowicz et Françoise Morvan / Accessoires Manon Iside / Régie générale et lumières Héloïse Evano / Avec la voix de Marc Zeitline

Durée 1h30

Accessible PMR .

Théâtre Municipal

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

