Jean Suquet un regard humaniste sur le monde de l’enfance Exposition Rouen, samedi 30 mars 2024.

Le Munaé propose une exposition en plein air consacrée à Jean Suquet (1928-2007), photographe-reporter à l’Institut pédagogique national. Découvrez le long de la rue Eau-de-Robec une sélection de ses clichés en noir et blanc issus du fonds de la photothèque de l’enfance et de l’adolescence. Ces photographies donnent une vision de l’enfance à l’école et en dehors au temps des Trente Glorieuses, sous le regard humaniste de Jean Suquet.

Le Munaé propose une exposition en plein air consacrée à Jean Suquet (1928-2007), photographe-reporter à l’Institut pédagogique national. Découvrez le long de la rue Eau-de-Robec une sélection de ses clichés en noir et blanc issus du fonds de la photothèque de l’enfance et de l’adolescence. Ces photographies donnent une vision de l’enfance à l’école et en dehors au temps des Trente Glorieuses, sous le regard humaniste de Jean Suquet.

185 Rue Eau de Robec

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie munae-reservation@reseau-canope.fr

