JAZZ EN PIC SAINT-LOUP REMI PANOSSIAN TRIO + THOMAS DE POURQUERY Le Triadou, samedi 8 juin 2024.

Une nouvelle fois avec des étoiles dans les yeux, Jazz à Junas et l’Assosquipic s’associent pour proposer un des premiers festivals de l’été sous le regard bienveillant et inspirant du Grand Pic Saint-Loup.

REMI PANOSSIAN TRIO “RP3”

Rémi Panossian piano, Maxime Delporte contrebasse, Frédéric Petitprez batterie

Rémi Panossian, natif de Montpellier et ancien élève du Jam, distille un jazz passionné et lyrique, à l’énergie rock et au groove réjouissant.

Aujourd’hui reconnu nationalement et même internationalement, nous aurons la chance de pouvoir redécouvrir le trio qui, au fil des albums et des concerts, a conquis un public métissé.

Un jazz ingénieux et éclectique qui emmène l’auditoire dans un voyage expérimental unique. Avec plus de 500 concerts donnés aux quatre coins du monde et déjà cinq albums plébiscités par la presse, le trio est reconnu aujourd’hui comme l’une des valeurs sûres du jazz français à l’étranger.

THOMAS DE POURQUERY

Thomas De Pourquery saxophone et chant, Etienne Jaumet saxophone et synthétiseurs, David Aknin batterie, Sylvain Daniel basse et Akemi Fujimori clavier et chœurs

On connaît bien le chanteur auteur-compositeur et saxophoniste Thomas de Pourquery pour sa curiosité sans bornes. Vu tant aux côtés de Metronomy ou Oxmo Puccino, il s’est également fait remarquer pour son sublime album dédié au maître du jazz cosmique Sun Ra avec son groupe Supersonic.

En showman extravagant à l’aura tapageuse, Thomas revient sur le devant de la scène et nous présente Let The Monster Fall un album de chansons pop-psychédéliques à son image charismatiques, solaires et tonitruantes. Inspiré par ses idoles The Flaming Lips, Bowie, Prince, Nina Simone, Bon Iver… Bienvenue dans ce nouveau vaisseau, plus pop que jamais, mais toujours aussi aventureux. Paré·es au décollage ?!

Nous poursuivons également le travail de fond avec les enfants des écoles des Matelles, de Saint Jean de Cuculles et du Triadou et ceux de la médiathèque de Saint Mathieu de Tréviers pour leur faire partager et découvrir cette musique jazz que nous défendons et que nous ne cessons d’affirmer comme une musique de rencontres et d’audaces.

Venez vivre ces beaux moments avec nous.

À bientôt sur cette 23ème édition de Jazz au Pic Saint Loup ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 21:00:00

fin : 2024-06-08

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie jazzajunas@orange.fr

L’événement JAZZ EN PIC SAINT-LOUP REMI PANOSSIAN TRIO + THOMAS DE POURQUERY Le Triadou a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP