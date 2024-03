JAZZ EN PIC SAINT-LOUP MOONLIGHT BENJAMIN Assas, jeudi 6 juin 2024.

JAZZ EN PIC SAINT-LOUP MOONLIGHT BENJAMIN Assas Hérault

Une nouvelle fois avec des étoiles dans les yeux, Jazz à Junas et l’Assosquipic s’associent pour proposer un des premiers festivals de l’été sous le regard bienveillant et inspirant du Grand Pic Saint-Loup.

MOONLIGHT BENJAMIN

Moonlight Benjamin chant, Marck-Richard Mirand basse, Claude Saturne percussions, Alex Stuart guitare, Simon Lemonnier batterie

Décrite comme la “Patti Smith Haïtienne” par le journal anglais The Guardian, et playlistée par Iggy Pop himself sur la BBC, la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock caribéen unique et nous propose un live puissant dans lesquels sa voix incroyable se confronte aux guitares fiévreuses et saturées …

Porté par un son plus profond et plus sombre, et par la voix unique de Moonlight, influencé par Alabama Shakes comme par Oumou Sangaré or Dr John, le nouveau spectacle / album “Wayo” est un véritable cri, un mélange musical mystifiant et mystique, quasi-shamanique, une “incantation libératrice” (dixit Fip) au milieu des guitares déchaînées et des tambours percussifs.

La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de Moonlight et la tension des guitares saturées … la transe vaudou sous une forme inédite et détonante !

Nous poursuivons également le travail de fond avec les enfants des écoles des Matelles, de Saint Jean de Cuculles et du Triadou et ceux de la médiathèque de Saint Mathieu de Tréviers pour leur faire partager et découvrir cette musique jazz que nous défendons et que nous ne cessons d’affirmer comme une musique de rencontres et d’audaces.

Venez vivre ces beaux moments avec nous.

À bientôt sur cette 23ème édition de Jazz au Pic Saint Loup ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 21:00:00

fin : 2024-06-06

Assas 34820 Hérault Occitanie jazzajunas@orange.fr

L’événement JAZZ EN PIC SAINT-LOUP MOONLIGHT BENJAMIN Assas a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP