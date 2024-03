Jazz au goûter – Comptines Jazz au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

15 euros.

Dans le cadre du festival Le Châtelet fait son jazz !

Nous retrouvons cette année encore Jazz & Goûter au Châtelet, le concept phare du Sunset qui fait la joie des petits et des grands chaque dimanche au 60 rue des Lombards. Au programme, un concert spécial avec le pianiste hilarant Pierre-Yves Plat qui fêtera les Comptines. Il fascine et enchante son public par sa virtuosité, sa sensibilité, son imagination et son humour. Embarquez pour un concert totalement interactif !

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/23-24/paris-jazz-club/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/23-24/jazz-au-gouter-comptines-jazz/

DR