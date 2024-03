Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’ Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. Villers-Saint-Sépulcre, vendredi 31 mai 2024.

Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’ Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin ‘Les Couleurs de l’Instant’. Prix d’entrée: 6€00 – Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les Couleurs de l’Instant.

C’est un jardin paysagé offfrant une agréable promenade au milieu d’une multitude de fleurs-arbustes-arbres mis en scène dans des espaces intimes aménagés de bancs-tonnelles-statues-poteries et autres objets de jardin.

Il s’étend sur 3500m2 et descend jusqu’à un plan d’eau avec ses plantes de milieu humide.

Jardin 'Les Couleurs de l'Instant'. 38 rue de la Place 60134 Villers Saint Sépulcre Villers-Saint-Sépulcre 60134 Oise Hauts-de-France 06 52 15 99 46 https://www.parcsetjardinsdepicardie.fr https://www.facebook.com/patrickmeyran.10 Jardin paysagé de 3500m2 invitant à une belle promenade au milieu de nombreux massifs aux ambiances variés et riche d'une multitude de végétaux et de collections de plantres. Deux parkings à proximité.

©Patrick MEYRAN