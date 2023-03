Concert Jazz au jardin Hana Ryu Jardin Hana-ryu La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Concert Jazz au jardin Hana Ryu Jardin Hana-ryu, 4 juin 2023, La Rochelle. Concert Jazz au jardin Hana Ryu Dimanche 4 juin, 17h00 Jardin Hana-ryu Pour terminer ces 3 jours de visites et découvertes… place à la musique ! Venez assister à un concert de jazz donné en toute simplicité par une bande de copains. Jardin Hana-ryu 232 Avenue des Corsaires 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Bel Air Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 67 74 03 http://hanaryu.com Un écrin vert en ville ! Grand jardin privé dans lequel se joue l’association des fleurs, arbres et couleurs de saison. Un lieu frais même en plein été, serein et convivial qui permet d’oublier la ville toute proche. Un liquidambar, des érables ponctuent les saisons avec leurs couleurs rouges magnifiques en automne ; chaque point de vue laisse découvrir son influence japonaise ou méditerranéenne. Il ne faut pas hésiter à se pencher pour découvrir, cachée sous une autre plante, une petite fleur. Possibilité de se garer sur le trottoir en face de la maison Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

