VEL’EUROPE Vél’Europe La Rochelle, mercredi 15 mai 2024.

VEL’EUROPE Velo’Europe : Un circuit à vélo permettant de sillonner La Rochelle en mobilité douce tout en y découvrant la présence de l’Europe. Mercredi 15 mai, 10h00 Vél’Europe Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T14:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T14:30:00+02:00

Vél’Europe; c’est une ballade à vélo sur le territoire de La Rochelle accessible pour tous les niveaux.

Le mois de mai est riche en événements.

Le Joli Mois de l’Europe, célébré partout dans l’Europe et depuis 2010 en Nouvelle Aquitaine.

Mai à vélo, initié par le ministère de la Transition écologique et le ministère chargé des Sports en mai 2020. Après avoir réuni + de 70 évènements sur les 18 communes de l’Agglomération de La Rochelle en 2023, Mai à Vélo revient pour une 3ème édition.

Du 1er au 31 mai, la pratique du vélo sera mise à l’honneur sur toute l’Agglomération.

Le Mouvement Européen France 17 et l’association Avenir En Héritage proposent à cette occasion un circuit en vélo à travers la ville de La Rochelle pour découvrir les lieux ou organismes bénéficiant ou ayant bénéficié de subventions de l’Union Europeenne.

La date choisie est le mercredi 15 mai à partir de 10 h, départ de la place du 14 juillet à Villeneuve-Les-Salines..

Notre projet est soutenu par Europe direct Charentes, le CDIJ et la Maison de l’Europe de Charente Maritime.

Vél’Europe Place du 14 Juillet, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/veleurope-tickets-873797410577 »}]

Europe Moblité

MEF17 et Avenir En Héritage