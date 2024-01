Fête de Barnabé Jardin des sens Les Châteliers, samedi 1 juin 2024.

Fête de Barnabé Couplé à l’accueil de la fête de Barnabé, rendez-vous festif annuel et incontournable du pays Ménigoutais, le jardin des sens du CPIE accueillera de nombreuses animations le samedi 1er juin théâtre… Samedi 1 juin, 09h00 Jardin des sens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Couplé à l’accueil de la fête de Barnabé, rendez-vous festif annuel et incontournable du pays Ménigoutais, le jardin des sens du CPIE accueillera de nombreuses animations le samedi 1er juin théâtre, course des couleurs, concerts, marché de producteurs…

Jardin des sens 6 rue du Jardin des Sens, Coutières, Les Châteliers, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Les Châteliers 79340 Coutières Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Au cœur du CPIE se trouve le Jardin des sens, lieu de découverte et d’éveil à la nature pour tous grâce à son parcours sensoriel. En accès libre, basé sur le développement d’un jardin respectueux de l’environnement et de la biodiversité, ce jardin est un réservoir pour la faune et la flore où il fait bon se promener. C’est aussi un outil pédagogique et écologique incontournable dont nos animateurs professionnels s’emparent avec succès pour le plaisir de tous.

©CPIE79