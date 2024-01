JANINE POINT EPHEMERE Paris, mercredi 22 mai 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets- Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le Jeudi 25 janvier de 10 heures à 18 heuresJanine, une artiste passionnée et talentueuse, vous transporte avec sa voix éthérée et magnifiquement puissante dans un univers de R&B indie infusé de mélodies soul et de pop alternative. Née en Nouvelle-Zélande, elle se consacre à la musique depuis son enfance, créant son propre univers visuel et musical. Avec des succès comme Hold Me et son album 99 , Janine a captivé un public international. Elle prépare actuellement son prochain album, prévu pour 2024, promettant de nouvelles œuvres émouvantes.

Tarif : 25.20 – 25.20 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

POINT EPHEMERE 200, Quai Valmy 75010 Paris 75