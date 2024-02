Jam de Caléo – Hommage à Ella Fitzgerald – 20H30 Le Baiser Salé Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition

Depuis 2018, Caloé arpente la scène du Baiser Salé pour animer une fois par mois les jam du dimanche, soirées orientées vers les jeunes talents.

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots. Elle est une fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald et étudie le « scat » avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière. Ella, celle qui chantait avec les cigales, douée d’une agilité vocale peu commune avec un registre de trois octaves, est connue pour son interprétation magistrale de tous les standards à travers une discographie impressionnante où l’on distingue sa maîtrise du scat et de l’improvisation.

Toujours entourée d’excellents musiciens, Caloé se produit en France et à l’étranger, au Tribeca Arts Center de New York, au Zinco Jazz Club de Mexico City, dans la salle Cosmopolite de Oslo, au Fashing Jazz Club de Stockholm… et vous donne rendez-vous un dimanche par moi pour la Jam du Dimanche !

Caloé sings jazz, improvises, interprets music from different cultures and writes music and words. She is a fervent admirer of Ella Fitzgerald, and studies scat with precision and technique to master it in her own way. Ella, the one who sang with the cicadas, gifted with uncommon vocal agility and a three-octave range, is known for her masterful interpretation of all the standards in her impressive discography, where her mastery of scat and improvisation stand out.

Always surrounded by excellent musicians, Caloé performs in France and abroad, at New York’s Tribeca Arts Center, Mexico City’s Zinco Jazz Club, Oslo’s Cosmopolite Hall, Stockholm’s Fashing Jazz Club… and looks forward to seeing you one Sunday a month for the Sunday Jam!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/

