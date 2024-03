Jäde La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 18 avril 2024.

Espiègle, aventurière, curieuse, Jäde fait souvent bêtise sur bêtise et les raconte dans ses chansons entre néo r&b sensuel, pop et punchlines rap grinçantes. Après deux EP, elle sort Météo en 2022, mixtape sur laquelle on retrouve notamment Oxmo Puccino et J9ueve. Influencée par l’univers de SZA, par l’insolence d’une Missy Elliott et par le charme d’une Françoise Hardy, Jäde se prépare à un joli retour pour 2024.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/jade »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

