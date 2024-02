JACQUES PRESENTE VIDEOCHOSE L’ARCHE Villerupt, vendredi 5 avril 2024.

JACQUES PRÉSENTE VIDÉOCHOSE (FR / électro-pop bruitiste) À travers son style de vie étonnant et ses prises de paroles sans filtre, Jacques s’est imposé comme un artiste singulier qui provoque réflexion, perplexité, dégoût et/ou adoration. Entre sa nomination aux Victoires de la Musique, sa théorie du Vortex et ses expérimentations sonores soigneusement désorganisées, Jacques est un artiste libre qui navigue au fil des défis qu’il se donne. Pour son nouveau live, il s’amuse désormais à découper, boucler et mettre en musique des courts extraits de film, de documentaires, de vidéos YouTube ou carrément des vidéos de sa vie de tous les jours. Aux côtés de ses objets, des fusées qui décollent, des chiens qui aboient ou des bébés qui pleurent deviennent ses nouveaux instruments de musique… Jacques repousse encore une fois ses propres limites pour nous proposer un concert à la fois bruitiste et dansant, où le son et l’image dialoguent en direct.

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

L’ARCHE ESPLANADE NINO ROTA 54190 Villerupt 54