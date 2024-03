J.O Paris 2024 Ouvrons Grand les Jeux dans Senlis Senlis, samedi 16 mars 2024.

Rendez-vous de 10h30 à 14h30 pour une grande marche ainsi que, de nombreuses animations au complexe Yves Carlier !

10h30 le départ sera donné simultanément dans les sept quartiers de la commune

Tous les habitants sont invités à prendre le départ de la marche avec une tenue au couleur du quartier.

Orange Quartier de Brichebay pharmacie de Brichebay

Noir Quartier de Bonsecours pharmacie de Bonsecours

Rouge Quartier de Val d’Aunette Gatelière Arènes pharmacie de la place

Bleu Quartier des fours à chaux terrain de pétanque

Vert Quartier Villevert calvaire au croisement rue du gué de pont et rue du moulin st tron

Jaune Quartier Centre place Henri IV

Rose Quartier La Bigue Eco quartier square fontaine St urbain (entrée de la rue)

Une structure olympique

En collaboration avec la ville, les élèves de terminale des sections BMA arts graphiques option décors peints et CAP ouvrage d’art en béton armé du lycée Amyot d’Inville et la section BAC TCI 24 du Centre de formation Proméo, ont travaillé sur la conception d’une flamme olympique en métal.

Cette création, emblématique des Jeux Olympiques et Paralympiques à Senlis, sera dévoilée lors de cette journée. Elle trouvera finalement sa place au complexe sportif Yves Carlier, où elle pourra être admirée. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16 14:30:00

Rue Yves Carlier

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France mairie@ville-senlis.fr

L’événement J.O Paris 2024 Ouvrons Grand les Jeux dans Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-03-01 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme