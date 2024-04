Isabelle Le Faucheur Café Théâtre Le Bacchus Rennes, vendredi 13 septembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-09-13 21:00

Fin : 2024-09-14 22:15

https://www.le-bacchus.com/programmation/8020-isabelle-le-faucheur-j-espere-que-tu-vas-bien-septembre2024.html

Les Inconnus avaient raison : Isabelle a les yeux bleus.

Mais ils ont oublié de préciser que je suis bretonne ascendant bélier, bref facile à vivre. Mariée, deux enfants, architecte pendant 12 ans et je décide de renverser la table pour me lancer dans le stand up à 38 ans…

Oui c’est une dépression ! Mais j’essaie de me soigner.

Et pour l’instant rien ne marche aussi bien que de venir vous en parler sur scène.

Alors venez nombreux, on va causer !

Au mieux on rigole fort,

Au pire on fait un foot.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine