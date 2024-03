INTERCULTURAL PERFORMING ARTS COMPANY (IPAC), chant polyphonique Église Saint-Merry Paris, dimanche 14 avril 2024.

Le dimanche 14 avril 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

CHŒUR SANS CHEF – Chants traditionnels du sud de l’Italie, de Corse, de Géorgie et d’Ukraine

Dans le cadre de la formation professionnelle en chant polyphonique du monde, la troupe IPAC propose cette année une découverte des traditions ukrainienne, géorgienne, corse et italienne, et une approche intuitive, collective et orale de la pratique du chant choral, à travers une expérimentation baptisée « Chœur sans chef ». À l’occasion de ce concert, les quatorze artistes en formation traverseront des chants de toutes ces traditions, en tentant de restituer le répertoire et l’énergie transmise par leurs artistes enseignants.

Avec Edgar Alemany, Laurène Andrieu, Kim Aubert, Amandine Audinot, Violaine Bougy, Giorgia Ciampi, Jasmine Comte, Marceau Deschamps-Ségura, Lucie Durand, Elsa Favier, Bastien Girard, Marc Granier, Garance Guierre, Chloé Louis, Leïla Mandelbrot, Jonas Mordzinski, Kathleen O’Reilly, Victor Parente et Kate Ryan

L’INTERCULTURAL PERFORMING ARTS COMPANY

L’Intercultural Performing Arts Company (IPAC) est une troupe internationale implantée dans le Grand Est. Il s’agit également d’un organisme de formation professionnelle qui, à ce titre, accueille et forme en continu un chœur de chanteurs-comédiens avec lequel elle crée des spectacles et explore des traditions.

L’IPAC puise son inspiration dans les rencontres avec les publics, qui viennent ponctuer chaque processus de création. Créations contemporaines et dramaturgies plurielles, les spectacles de la compagnie mêlent art visuel, musique électronique et acoustique, chant polyphonique et poésie et se déroulent dans des lieux non dédiés au spectacle. L’équipe de l’IPAC développe un théâtre visuel et sonore, qui touche à l’émotion et qui appelle à la sensation.

Pour en savoir plus sur les prochaines formations et créations :

https://ipac-cie.com/

Contact :

Amandine Audinot

06 42 74 19 55

production@ipac-cie.com

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-14-avril-2023-intercultural-performing-arts-company-ipac-chant-polyphonique/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/345446434582804/ https://www.facebook.com/events/345446434582804/

Intercultural Performing Arts Company (IPAC)