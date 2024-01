Visite de sensibilisation « Visite contée du musée » Institut du monde arabe Paris, vendredi 12 avril 2024.

Visite de sensibilisation « Visite contée du musée » Visite contée des collections permanentes du musée dans l’optique d’un retour en groupe Vendredi 12 avril, 10h00 Institut du monde arabe Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

Découvrez le musée de l’IMA avec des histoires merveilleuses. Une immersion dans un univers de contes, de mythes et de légendes où l’on croise des personnages et des créatures fantastiques qui tissent des liens avec les œuvres de la collection du musée de l’IMA.

En savoir plus sur le musée de l’IMA

Institut du monde arabe Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0140513486 https://www.imarabe.org/fr/professionnels/champ-social https://www.imarabe.org/fr;https://fr-fr.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/;https://twitter.com/imarabe;https://www.youtube.com/channel/UC58PA20Cz8oR3YPr5VSbxEw?cbrd=1;https://www.tiktok.com/@institutdumondearabe [{« type »: « link », « value »: « https://www.imarabe.org/fr/contact/contact-champ-social »}, {« type »: « email », « value »: « champsocial@imarabe.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 40 51 34 86 »}] [{« link »: « https://www.imarabe.org/fr/musee/presentation-du-musee »}] L’Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures comme un dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d’élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe. 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris

patrimoine conte